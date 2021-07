Grupo é preso suspeito de tráfico interestadual de drogas em Guaxupé

Segundo a Polícia Civil, mais de 30 quilos de drogas foram apreendidas.

Uma operação realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no último domingo (4) resultou na prisão de três homens, de 23, 25 e 31 anos, e duas mulheres, de 29 e 30. O grupo, suspeito por tráfico interestadual de drogas, foi preso em Guaxupé. No decorrer dos trabalhos policiais, mais de 30 quilos de drogas foram apreendidas.

Por meio de investigações, realizadas pela equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil em Guaxupé, foram identificados os veículos que transportavam entorpecentes do interior de São Paulo à cidade. Os suspeitos seriam os batedores e responsáveis pelo transporte das drogas. Na ocasião, a polícia apreendeu cerca de seis quilos de diversas substâncias ilícitas, como crack, cocaína e maconha, fracionadas e prontas para venda.

Em continuidade aos trabalhos policiais, foi apurado que a droga vinha de Orlândia (SP), local onde foram apreendidos, aproximadamente, 26 quilos de maconha prensada, que estariam estocados para distribuição. Os entorpecentes foram localizados e arrecadados com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP).

O delegado Gabriel Belchior João, responsável pelas investigações, destacou a importância do trabalho integrado com a PCESP: “a prontidão e a presteza da equipe da cidade de Orlândia foi primordial para a continuidade do sucesso desse trabalho, sendo que a integração entre os estados é ferramenta insuperável no combate à criminalidade”.

Já delegado Alexandre Campezato Soares da Costa enalteceu a dedicação da equipe, que desde o início do dia esteve empenhada nos trabalhos, impedindo a circulação de drogas em Guaxupé. “A Polícia Civil trabalha dia e noite, todos os dias, para garantir a segurança do cidadão de bem e da família mineira”, afirmou.

Fonte e foto: Ascom Polícia Civil