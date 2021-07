Covid-19: Prefeitura de Varginha divulga link de cadastro para vacinação em profissionais dos setores industriais

Nesta fase de imunização, serão vacinadas pessoas que atuam em variados setores industriais. Conforme a prefeitura, o cronograma para imunização seguirá de acordo com a idade destes profissionais.

Redação CSul/Foto: Arquivo CSul

A Prefeitura de Varginha divulgou, nesta segunda-feira (5), o link de cadastro para vacinação contra Covid-19 em pessoas que atuam no setores industriais na cidade. Vale ressaltar que, o pré-cadastro é obrigatório.

Confira quais profissionais se encaixam neste público-alvo:

O cronograma da vacinação para esse público ainda não foi divulgado, todavia, conforme a prefeitura, os locais e horários de imunização seguirão os mesmos nos quais estão sendo outros públicos. Sendo assim, de forma presencial – UBSs do bairros Sion, Mont Serrat, Imaculada, Jardim Colonial e no formato drive-thru – em frente a sede do Inprev, no alto da Vila Paiva – das 15h às 20h, de segunda a sexta e, aos sábados, das 7h30 às 15h.

Para receber a vacina é necessário levar os seguintes documentos: identidade; CPF; cartão do SUS; comprovante de endereço, além do pré-cadastro.