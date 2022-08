Prefeitura através do Setor de Vigilância Sanitária, divulga link para inscrição da primeira capacitação do projeto EducaVisa

Capacitação será destinada aos Supermercados da cidade.

Foto: Prefeitura de Varginha

O projeto EducaVisa faz parte das ações de educação em Vigilância Sanitária e tem o objetivo de promover ações educativas de forma periódica para a população e setor regulado do município de Varginha.

O primeiro evento de será sobre “Segurança Alimentar e Boas Práticas em Supermercados” e ocorrerá no dia 01/09, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, no formato presencial, na sede do INPREV (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos), localizado na Praça Dalva Ribeiro, 312, Vila Paiva.

De acordo com a coordenadora do Setor de Vigilância Sanitária, Sra. Nara Alvarenga, “a capacitação abrangerá diversas temáticas associadas as boas práticas de funcionamento dos supermercados, tais como: documentações para fins de licenciamento, rotulagem de alimentos, açougues, doenças transmitidas por alimentos, higiene e saúde dos manipuladores de alimentos, boas práticas de armazenamento dos produtos, limpeza e higienização dos ambientes e utensílios, manejo de resíduos, entre outros. É um momento ímpar para esclarecimento de dúvidas e aperfeiçoamento das práticas sanitárias”.

O evento contará também com a presença do PROCON, que apresentará as diretrizes do Direito do Consumidor aplicáveis aos supermercados.

Podem participar os responsáveis técnicos e/ou legais e/ou representantes dos supermercados localizados na cidade.

Os interessados podem se inscrever através do link https://forms.gle/USfbw9FNgXJYetaK6 , que ficará disponível no período de 22 a 29 de agosto.

Serão ofertadas 50 vagas e cada estabelecimento poderá inscrever até dois participantes

Fonte: Prefeitura de Varginha