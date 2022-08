Palestra fortalece vínculos para o Desenvolvimento Econômico da Campanha

Palestra foi ministrada pelo Analista Técnico do Sebrae Minas, Anderson Cabido, na Câmara Municipal.

Foto: Divulgação Prefeitura de Campanha.

A Prefeitura e o Sebrae promoveram na manhã desta quinta-feira (18/08), palestra sobre o papel das lideranças locais no desenvolvimento Município. O evento discutiu formas de cooperação e colaboração entre comerciantes, industriais, governo municipal e lideranças da cidade, para o fortalecimento de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico local. A Palestra foi ministrada pelo Analista Técnico do Sebrae Minas, Anderson Cabido, na Câmara Municipal.

O Prefeito Roberto Silva comentou. “Demos um grande passo criando uma Secretaria específica para cuidar mais de perto do empreendedor, da parte econômica do Município; além dos avanços que a tecnologia pode agregar no desenvolvimento da Campanha. Essa é uma primeira de muitas ações que estamos iniciando, em parceria com o Sebrae, com a ACE, fortalecendo nossos projetos voltados ao empreendedorismo”, afirmou.

