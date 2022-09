Pós-Graduação do Unis oferece curso de atualização de Atendimento de Excelência no Laboratório Clínico

Curso busca fornecer informações e capacitar profissionais para o atendimento público em laboratórios de análises clínicas.

Foto: Divulgação UNIS.

No dia 01 de outubro, tem início o curso de atualização da Pós-Graduação do Unis de Atendimento de Excelência no Laboratório Clínico. Realizado presencialmente na Unidade Avançada da Pós no Via Café Garden Shopping, o curso busca fornecer informações e capacitar profissionais para o atendimento público em laboratórios de análises clínicas, além de proporcionar conhecimento para que o profissional possa treinar recepcionistas e atendentes no setor laboratorial.

Com duração de 8 horas, o curso abrange: o conhecimento sobre o ambiente laboratorial – imagem e credibilidade; sobre produtos e serviços prestados pelo laboratório clínico; o processo de empatia – competências do recepcionista de laboratório; atendimento presencial, telefônico e online a informação para o cliente; entrega de resultados, responsabilidade ética e sigilo; fidelização de clientes e qualidade do atendimento como diferencial competitivo.

Sobre os cursos de atualização

Em setembro a Pós-Graduação do Unis lançou os cursos de atualização, que junto à Educação Corporativa do Unis, estão oferecendo capacitações de áreas diversas para toda a comunidade interessada, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional.

A Pós-Graduação do Unis tem um compromisso com a comunidade que vai além da especialização profissional. A Pós tem o objetivo de capacitar e empoderar toda a nossa gente através do acesso a todo o tipo de conhecimento!

Através dos cursos de atualização, a Pós abre as portas da Unidade Avançada no Via Café Garden Shopping para a comunidade de toda a região ampliar seus conhecimentos e habilidades, e se atualizar para as evoluções do mercado de trabalho.

Saiba mais sobre os cursos de atualização da Pós, e faça a sua inscrição no site: portal.unis.edu.br/cursos-de-atualizacao-pos.

Fonte: UNIS.