Prefeitura anuncia desapropriação do Colégio Catanduvas para a rede municipal, e confirma abono para professores

Segundo a prefeitura, foram repassados R$ 6,5 milhões aos antigos proprietários para a posse do prédio, que abrigará alunos da rede municipal. Após balanço, Vérdi confirmou abono especial de fim ano para professores da rede.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha, através do prefeito Vérdi Lúcio Melo, confirmou nesta terça-feira (7), em entrevista coletiva, que conseguiu uma liminar provisória para a desapropriação do Colégio Catanduvas, bem como, o ginásio. Segundo a administração municipal, o espaço abrigará alunos da rede municipal. Ao todo, foram repassados R$ 6,5 milhões aos antigos proprietários para a posse do prédio.

De acordo com o Vérdi, a demanda de alunos que migaram para a rede municipal de ensino, oriundo de escolas particulares, estaduais e, até mesmo, de outras cidades subiu consideravelmente. “Para 2022 já temos uma lista com aproximadamente 2.500 novos alunos, isso além dos mais de 11 mil alunos que já estudam nas nossas escolas e creches” – disse Melo.

Com a desapropriação, o Colégio Catanduvas passa a ser propriedade da cidade. A escola continuará com o mesmo nome, mas vai atender alunos da rede municipal de ensino.

Novas migrações de alunos

Ainda segundo o prefeito, algumas escolas municipais estão passando por problemas de estruturas e, com isso, os alunos terão que migrarem para outras escolas. A E.M. José Camilo Tavares, no bairro Barcelona, é uma das instituições que estão com problemas e devido à isso, os estudantes serão transferidos para a escola Antonette Johnson, que foi cedida ao município, sem custos, por 12 meses, período em que será realizada a obra na escola Camilo Tavares.

Já a Escola Estadual Santinha Salles, no bairro Centenário, também irá atender os alunos da região. Enquanto o Propac será transferido para outro local.

“Essa migração de muitas crianças para a Rede Municipal de ensino não se dá apenas pela crise da pandemia, mas pelo fato dos pais de alunos verem a qualidade de ensino que está sendo ofertada pelas pelas escolas municipais. Passando pela iluminação de LED em todos os prédios, a instalação e energia fotovoltaica, a distribuição o de materiais, tudo voltado para a qualidade de ensino” – disse a secretaria municipal de Educação, Gleicione Souza.

Abono de fim de ano para professores

Desde 2019, a prefeitura de Varginha tem destinado abono especial de fim ano para professores da rede municipal. Naquele ano, foi sancionada lei possibilitando a destinação dos recursos não utilizados do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que financia a educação básica pública) aos educadores.

No entanto, para que ocorra o rateio entre os profissionais, é necessário fazer o balanço do ano e verificar se houve sobras dos recursos no final do ano. Segundo Vérdi, o repasse está confirmado para 2021 e acontecerá no dia 29 de dezembro.

“Vamos fazer todos os investimentos necessários para recuperar o tempo perdido em decorrência da pandemia. Inclusive com a entrega de tablets e internet para nossos alunos e distribuição de material escolar como temos feito todos os anos ” – concluiu o prefeito Vérdi.