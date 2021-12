Casa do Papai Noel da ACIV será inaugurada na próxima segunda

A ação esperada por muitas crianças de Varginha e região contará com diversas atrações e funcionará até o dia 24 de dezembro.

Acontece na próxima segunda-feira (13) a inauguração da Casa do Papai Noel da ACIV. A ação esperada por muitas crianças de Varginha e região contará com diversas atrações e funcionará até o dia 24 de dezembro.

O presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins, disse que a realização desta atração traz bons resultados para o comércio central. “A Casa do Papai Noel tem o seu efeito social, pois é totalmente gratuita, é um lugar para as famílias. Ao mesmo tempo, por estar localizada bem no Centro de Varginha traz bastante no movimento, já que as famílias aproveitam que estão aqui para fazerem as compras de Natal”.

A Casa do Papai Noel ACIV foi montada na sede da própria entidade, localizada na Rua Presidente Antonio Carlos, 303, Centro, próximo ao Supermercado Oba Oba.

Fotos gratuitas

Por ser uma atração gratuita, a Casa do Papai Noel da ACIV recebe crianças de todos lugares, por esse motivo as fotos com o bom velhinho são liberadas.

“Nós teremos uma pessoa específica para fazer as fotos que serão disponibilizadas gratuitamente em nosso site, mas quem quiser fazer fotos com o próprio celular estará liberado”, disse Anderson.

Atrações culturais

A Casa do Papai Noel ACIV contará também com diversas atrações culturais como apresentações de saxofone, violino, viola, dueto e grupo. A artista Adriana Galo também irá se apresentar com contações de histórias e o desenhista Endersenhos fará caricaturas das crianças. Os horários e datas de cada atração estão disponíveis nas redes sociais da ACIV.

Além das atrações, quatro personagens natalinos estarão pelas ruas do Centro distribuindo balões e balas até o dia 24.

Distribuição de brinquedos

Diariamente serão distribuídos 100 saquinhos surpresa e em datas especificas, livros de colorir com giz de cera, livros de histórias, jogos e bolas.

“Gostaríamos de presentear todas as crianças, mas o volume seria muito grande, então distribuiremos para as crianças que chegarem primeiro na Casa do Papai Noel”, disse Anderson.

Protocolos de segurança

É importante lembrar que para acessar a Casa do Papai Noel ACIV é necessário seguir todos os protocolos de segurança, uso de máscara de proteção, álcool gel (que será disponibilizado em vários pontos da casa) e distanciamento social de pelo menos 1 metro entre pessoas que não são da mesma família.

Horário de Funcionamento

Dias 13, 14, 15 e 16, das 16h às 20h

Dia 17, das 18h às 22h

Dia 18, das 10h às 14h

Dia 19, das 12h às 16h

Dias 20, 21, 22 e 23, das 18h às 22h

Dia 24, das 10h às 14h

Dia 25, fechado

Fonte: Ascom ACIV/Foto: Márcio Borges/Varginha Online