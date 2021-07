Prefeito de Varginha recebe presidente do Senado

Senador Rodrigo Pacheco realizou apenas uma passagem rápida na cidade e, logo seguiu para Santa Rita do Sapucaí, onde cumprirá agenda.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação Prefeitura de Varginha

Na manhã desta sexta-feira (16), o prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, ao lado do vice-prefeito Leonardo Ciacci, receberam no aeroporto da cidade, o presidente do senado, Rodrigo Pacheco.

Rodrigo realizou apenas uma passagem rápida na cidade e, logo seguiu para Santa Rita do Sapucaí, onde cumprirá agenda. Apesar da visita rápida, Vérdi agradeceu Pacheco pelo empenho em viabilizar o recurso – avaliado em R$ 5 milhões – para compra de um acelerador linear ao Hospital Bom Pastor, equipamento que será usado no tratamento de pacientes com câncer.

“Foi um momento rápido devido às circunstâncias, porém importante para nosso município receber o senador Rodrigo Pacheco, que irá voltar à cidade para conversamos sobre nossas prioridades e conhecer nossa administração” – disse Vérdi.

Presidente do Senado teve rápida passagem pelo aeroporto de Varginha/Foto: Prefeitura de Varginha

Além de Vérdi e Ciacci, o secretário de Turismo, Barry Charles, também esteve presente no aeroporto.