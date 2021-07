Federação Mineira de Futebol divulga tabela da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro

O VEC, representante de Varginha, estreia fora de casa, contra o Santarritense, às 15h; primeiro jogo dentro de casa será o clássico contra o Atlético-TC.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação VEC

A Federação Mineira de Futebol – FMF – divulgou nesta quinta-feira (15), a tabela detalhada da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro. A competição terá início no dia 11 de setembro. O VEC, representante de Varginha, estreia fora de casa, contra o Santarritense, às 15h.

Em casa, o primeiro jogo do Varginha Esporte Clube será logo um grande clássico da região. A equipe encara o Atlético-TC, no dia 19 de setembro, às 15h, no Estádio Municipal de Varginha.

Confira a tabela detalhada dos jogos do VEC:

1° Rodada:

Santarritense x VEC

Sábado, 11/09, 15h

Estádio Municipal Coronel Erasmo Cabral, Santa Rita do Sapucai/MG

2° Rodada

VEC x Atlético TC

Domingo, 19/09, 15h

Melão

3° Rodada

Figueirense x VEC

Domingo, 26/09, 15h

Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei/MG

4° Rodada

VEC x Poços de Caldas

Domingo, 03/10, 15h

Melão

5° Rodada

Folga

6° Rodada

VEC x Figueirense

Domingo, 17/10, 15h

Melão

7° Rodada

Poços de Caldas x VEC

Sábado, 23/10, 15h

Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira, Poços de Caldas/MG

8° Rodada

Folga

9° Rodada

Atlético TC x VEC

Domingo, 07/11, 11h

Estádio Municipal Elias Arbex, Três Corações/MG

10° Rodada

VEC x Santarritense

Sábado, 13/11, 15h

Melão

O Varginha Esporte Clube, popularmente conhecido por VEC, está de volta à ativa 11 anos depois. A equipe foi fundada, inicialmente, como o nome de Sport Clube Aristocrata Negreiro em 1985. Em 2001, o clube foi reativado com o nome de Varginha Esporte Clube. Na década de 2000, o VEC disputou competições profissionais e juniores. O último ano do clube foi em 2010.