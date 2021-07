Coronavírus: Saiba quem será imunizado nesta semana em Varginha

Cinco unidades aplicam doses das 15h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Redação CSul / Foto destaque: CSul

A Prefeitura de Varginha divulgou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 para os próximos dias na cidade. Segundo a administração municipal, ainda nesta semana serão imunizados grupos com critério de idade e caminhoneiros.

Cinco pontos seguem realizando a aplicação das doses, das 15h às 20h, são eles: UBS Mont Serrat, UBS Edna Baroni (Imaculada Conceição), UBS Regina Gomes (Jardim Colonial) e Drive-Thru no Alto da Vila Paiva.

Os grupos a serem imunizados são:

Quarta-feira (28)

Somente homens de 40 anos

Quinta-feira (29)

Caminhoneiros de 25 a 34 anos, com pré-cadastro já efetuado

Sexta-feira (30)

Setor Industrial (pré-cadastros das etapas 1 e 2); a faixa etária a ser contemplada deverá ser divulgada no dia anterior, quando a administração municipal saberá o quantitativo de doses.

Sábado (31)

Repescagem critério de idade: 40 anos ou mais.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, “tudo acontecerá dentro do limite dos quantitativos de doses recebidas. Esse cronograma é um planejamento do esperado”, esclareceu.

A Secretaria Municipal de Saúde também alerta para quem possa ter perdido o dia de se imunizar. Conforme o órgão, quem tiver perdido a data deverá reunir documentos e/ou justificativa e levar até o posto de vacinação no dia da repescagem divulgada.

Documentos necessários para receber as doses

Setor Industrial: identidade, cartão do SUS ou CPF, declaração da empresa constando CNAE e carteira de trabalho, o nome deve estar na lista do pré-cadastro.

Repescagem: documentação seguindo grupo prioritário com justifica.

Critério por idade: documento com foto, comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacina.

Caminhoneiros: identidade, cartão do SUS ou identidade, documentos comprobatórios (ex: carteira de trabalho) e pré-cadastro clique aqui.

Aplicação da 2ª dose

A imunização com a segunda dose acontece na parte da manhã, das 7h30 às 11h30. Quem for ser imunizado com a segunda dose deverá seguir o agendamento no cartão de vacina e o mesmo local onde foi aplicada a primeira dose. É preciso estar portando identidade, cartão do SUS e comprovante de residência.

O Via Café Garden Shopping é mais um ponto de vacinação contra a Covid-19 na cidade. Conforme a prefeitura, o ponto de vacinação funciona de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h e aos sábados, das 10h às 16h.