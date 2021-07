Prefeitura de Varginha instala 18 mil novas luminárias de LED em ruas e avenidas do município

Melhoria na iluminação pública contribui com a geração de novos empregos, eficiência energética e o meio ambiente.

Redação CSul / Foto destaque: Prefeitura de Varginha

A Prefeitura de Varginha investiu R$13,8 milhões em recursos próprios, na iluminação pública do município. A administração municipal já conta com 99% do projeto concluído, 18.000 lâmpadas de vapor de sódio já foram substituídas por luminárias de LED, fabricadas no próprio município. O projeto além de gerar novas oportunidades de emprego também contribui para a eficiência energética, os munícipes também são beneficiados com melhor iluminação das vias, prevenindo acidentes e assaltos, além de contribuir com o meio ambiente.

“Todo o projeto obedeceu às normas e regulamentações existentes, passando pelo Projeto Básico, medições de campo, Projeto Luminotécnico e Projeto Executivo de acordo com as normas exigidas pela concessionária, além de adequar mais de 60% de todo o parque de iluminação que estava fora dos padrões técnicos exigidos”, conta o coordenador do projeto de iluminação pública, Pedro Gazzola.

Para tanto, foram substituídos centenas de suportes das luminárias para adequar às dimensões da pista de rolamento e ao novo foco luminotécnico.

A área do município foi dividida em 20 projetos, após classificadas todas as ruas e avenidas, conforme NBR 5101, considerando-se o nível de iluminação mínimo necessário para atender o conforto e segurança da população e a economia no consumo de energia.

Atualmente, Varginha tem um padrão uniforme de lux/m², unidade de medição de iluminação, em todos os seus bairros e características específicas analisadas individualmente para suas principais avenidas.

Para a conclusão do projeto, que está previsto ainda para o segundo semestre deste ano, será priorizado pela Secretaria de Planejamento as melhorias nas dezenas de Praças e área Comercial no centro da cidade, onde também serão contempladas novas luminárias, colocando Varginha, entre as poucas cidades do Brasil, com 100% de eficiência do parque de iluminação pública com a nova iluminação de LED.

“A primeira etapa da obra foi realizada em apenas 9 meses, tempo recorde desde a licitação até essa data, mesmo com as dificuldades impostas pela atual pandemia. Quanto ao Centro Comercial, “estaremos substituindo as luminárias atuais denominadas “catenárias”, suspensas ao longo das ruas, por outras de LED, mantendo o mesmo padrão, como símbolo histórico da cidade, instalado há mais de 50 anos, padrão encontrado ainda hoje nas principais cidades europeias “, explica o prefeito Vérdi Lúcio Melo.