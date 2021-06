Prazo para alistamento militar termina no dia 30 de junho; veja como se alistar em Varginha

Segundo a prefeitura, devido à pandemia do novo coronavírus, é indicado que o alistamento seja feito de forma virtual. Para quem for realizar o cadastramento presencial, é necessário seguir até a Junta de Serviço Militar, localizada na Rua Silva Bittencourt, nº 554, Centro.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Prefeitura de Varginha emitiu, nesta terça-feira (8), um comunicado para alistamento militar aos jovens nascidos no ano de 2003. Conforme a administração municipal, o prazo se encerra no dia 30 de junho.

Ainda segundo a prefeitura, devido à pandemia do novo coronavírus, é indicado que o alistamento seja feito de forma virtual – através do site www.alistamento.eb.mil.br. Para quem for realizar o cadastramento presencial, é necessário seguir até a Junta de Serviço Militar, localizada na Rua Silva Bittencourt, nº 554, Centro. O horário para realização do processo é das 8h às 14h.

Para se alistar é necessário a apresentação dos seguintes documentos: identidade ou certidão de nascimento e CPF.

Mais informações: (35) 3690-2022