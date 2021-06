Homem é espancado por adolescentes no Via Café Garden Shopping

Segundo testemunhas, a vítima teria tentado separar uma briga entre duas adolescentes, quando foi espancado por jovens que estavam envolvido na confusão. Outra briga foi registrada na Praça Getúlio Vargas.

Redação CSul / Foto destaque: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 44 anos foi brutalmente agredido na noite de sábado (5), no estacionamento do Via Café Garden Shopping, em Varginha. Segundo testemunhas, a vítima teria tentado separar uma briga entre duas adolescentes, quando foi espancado por jovens que estavam envolvido na confusão. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o homem caído, sendo agredido com socos e chutes.

Segundo o Via Café Garden Shopping, assim que tomou conhecimento da confusão, uma equipa de segurança foi ao local e controlou a situação até a chegada da Polícia Militar. Dois jovens foram identificados e apreendidos. Ambos foram liberados pouco tempo depois.

Ainda conforme o estabelecimento, a vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e, pouco tempo depois, foi levada ao hospital. O Via Café comunicou que segue acompanhado o caso e colaborando com autoridades.

Mais confusão

Segundo a Polícia Militar, alguns dos adolescentes envolvidos na confusão participaram de outra briga. A ocorrência, desta vez, foi registrada na Praça Getúlio Vargas, próximo ao Ponto Central. Militares e agentes da Guarda Civil dispersaram a aglomeração.