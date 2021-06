E-commerce é apontado como local preferido de compras para o Dia dos Namorados

Pesquisa avaliou as intenções quanto à quantidade de presentes, valor dos presentes, tipos de presentes, formas de pagamento, fatores que influenciam no momento da compra e o local preferido para as compras.

O GEESUL, juntamente com o Projeto Levante Sul de Minas e Cesul Lab realizou uma pesquisa com 185 consumidores do Sul de Minas Gerais entre os dias 26/05 e 02/06, buscando identificar a intenção das compras no Dia dos Namorados.

Esta é a terceira pesquisa realizada com os consumidores em datas sazonais. Já foram pesquisadas antes, a intenção de compras no Natal de 2020 e do Dia das Mães em 2021. A pesquisa é a única realizada em âmbito regional, fora das capitais e direto com o consumidor.

A pesquisa avaliou as intenções quanto à quantidade de presentes, valor dos presentes, tipos de presentes, formas de pagamento, fatores que influenciam no momento da compra e o local preferido para as compras.

Os destaques da pesquisa foram: média de 1 presente por consumidor, como já esperado devido a data. O valor do presente, diferente do Dia das Mães, se mostrou mais equilibrado, 30,8% pretende comprar presentes entre R$100,00 e R$200,00, enquanto 28,1% pretende gastar entre R$50,00 e R$100,00. A forma de pagamento continua com destaque para o cartão de crédito, 47% dos entrevistados vão optar por esta forma de pagamento. Dentro dos presentes escolhidos, roupas, calçados e almoço e jantar fora, são os destaques.

Quanto aos critérios observados no momento da compra, os resultados estão equilibrados, porém, qualidade, atendimento e preço, são os mais valorizados pelos clientes.

O maior destaque foi para o local de compras. O e-commerce apareceu 46,7% na preferência de compras, enquanto o Centro da cidade 31,1%, Shopping 12,8%, Bairros 4,4% e em outras cidades 5%. O e-commerce vem apresentando aumentos gradativos a cada data comemorativa, no Natal de 2020 o patamar era 21,30%, no Dia das Mães 35,80%, um salto significativo para o Dia dos Namorados.

Este pode ser um indicador de uma tendência de consumo onde o consumidor da região possa estar migrando para compras online. É importante entender as características de cada local de vendas para explorar melhor as estratégias de vendas nestes períodos, também alerta para os empresários que ainda atuam em monocanal, possam pensar em diversificar suas formas de vendas, de olho no consumidor moderno, ainda mais no momento da pandemia.

Os negócios já estavam passando por um crescimento de adesão das vendas online de acordo com a tendência mundial, com a pandemia de COVID-19 este processo foi acelerado, devido às restrições de abertura de lojas físicas. Este é o momento de intensificar os canais digitais e promover a evolução dos negócios.

A pesquisa foi coordenada pelo professor do Grupo Unis, cientista de dados do Cesul Lab, coordenador do Projeto Levante e fundador do GEESUL, Guilherme Vivaldi. E está disponível gratuitamente através de um dashboard interativo com comparações entre cidades, filtros e insights de forma moderna e intuitiva, clicando aqui.

Fonte: Noticias Unis – GEESUL / Foto destaque: GEESUL