Varginha registra novos 188 casos de coronavírus

Redação CSul/Foto destaque: Reprodução

A cidade de Varginha registrou, somente nesta terça-feira (8), 188 novos casos de coronavírus no município. De acordo com o boletim epidemiológico, as confirmações são de 86 homens e 102 mulheres. Os óbitos de duas mulheres também foram confirmados no balanço.

Ao todo, 95 pacientes estão internados, com 58 na enfermaria (48 positivos) e 37 no CTI (33 positivos).

Além das 245 mortes confirmadas em virtude da doença, um óbito segue sendo investigado.

