Pela primeira vez, desde o início da pandemia, Varginha não registra nenhum caso positivo de Covid-19

Redação CSul/Foto: Reprodução

Pela primeira vez, desde o início da pandemia, a cidade de Varginha não registrou nenhum caso positivo da doença. Segundo boletim divulgado nesta quinta-feira (16), não há novos registros no município.

Vale ressaltar que, após 42 dias, Varginha voltou a registrar morte ocasionada pela Covid-19. O novo óbito foi confirmado pela prefeitura, através do boletim epidemiológico, nesta quarta-feira (15). A última vez que alguém havia morrido em virtude do novo coronavírus foi no dia 3 de novembro.

De acordo com a administração municipal, 80,58% da população já foi imunizada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Outros 74,89% foram imunizados com duas doses ou a dose única. Já 8,77% da população foi vacinada com a dose de reforço.