Com presença de jogadores profissionais da cidade, Semel Varginha encerra atividades do futebol em 2021

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) encerrou, nesta quinta-feira (16), suas atividades em 2021. O evento contou com a presença do vice-prefeito Leonardo Ciacci e vários jogadores profissionais que passaram pelas categorias de base da Semel. Além disso, atletas da escola de futebol, pais, treinadores e funcionários da Semel também estiveram presentes.

Iniciado em 2005 com o comando dos treinadores Wendel de Oliveira Silva, José Lourenço Matias e Tiago Moterani Silva, além de voluntários, o futebol da Semel já relevou vários jogadores ao cenário profissional, tais como Bruninho Lima, com passagens por Palmeiras, Portuguesa, Figueirense e Ituano; Caíque Lemes, que jogou por diversos clubes brasileiros e atualmente está no futebol asiático; Flávio Castro, ex-Atlético Mineiro; Tombense e futebol de Portugal; Paulo Hélber, que atuou na base do Santos e futebol da Malásia; Pedro Rangel, que hoje está no Fluminense, dentre outros grandes nomes.

Há, também, jogadores que hoje estão vestindo as cores do Varginha Esporte Clube (VEC) que, recentemente, estiveram atuando nas categorias de base da Semel, são eles: Nestor Mansur; Zidane; Marinho; Léo Aquino; Kauã e Ítalo.

“Embora toda esta contribuição na formação de atletas, o objetivo principal do projeto sempre foi a formação do cidadão. A nossa preocupação foi sempre maior em tirar estes jovens das ruas, da ociosidade e contribuir para a educação. O esporte pode ser usado como uma grande ferramenta para pessoas mais sadias, longe da marginalidade, pessoas melhores”, diz o professor Wendel de Oliveira, que iniciou este projeto há quase 17 anos atrás.

Hoje, o projeto conta com aproximadamente 200 participantes, de 7 a 17 anos, do sexo masculino e feminino. Segundo a prefeitura, o objetivo para 2022 é atender cada vez mais jovens, ampliar os locais de treino e representar, em parceria com o VEC, cada vez melhor a nossa cidade.

Neste ano, representando o Varginha Esporte Clube, os meninos da Semel conquistaram o acesso à primeira divisão do Campeonato Mineiro Sub-17 e 15.

As atividades serão suspensas para período de férias e retornarão em 2022, no início de fevereiro.