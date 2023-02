Peça Teatral é destaque no Lançamento do Instituto Davi Dow no Theatro Capitólio

Ator Lindon Lopes destaca que a literatura na educação infantil promove,justamente, o contato com uma forma mais lúdica.

O Instituto Luso Ítalo Brasileiro e a Associação Artística Viva Cultura em parceria com a Cia Sagitarius de Teatro e Cia Uai de Teatro participaram nesta quinta feira (02/02) às 19 horas no Theatro Municipal Capitólio do evento de criação do “Instituto Davi Down” idealizado por Juliana Nascimento com a finalidade de apoiar o desenvolvimento e a inclusão social de pessoas com deficiência.

Muitas atrações fizeram parte da programação de lançamento da entidade, como apresentações musicais, contação de histórias, uma peça de teatro, além da distribuição de cestas básicas para as famílias.

Na oportunidade, as crianças e os adultos puderam se divertir com o espetáculo “O Encantado Mundo dos Livros” que trouxe no elenco os atores varginhenses Marcelo Nascimento (Professor Astronaldo), Lindon Lopes (Polito, o boneco mágico) e Fátima Custódio (Emília).

Com 40 minutos de duração, a peça “O Encantado Mundo dos Livros” é voltada para crianças de quatro a dez anos, mas agrada também os adultos. Na história, o Tio Professor Astronaldo, apaixonado por sua biblioteca e longe da tecnologia, ensina para seus bonecos a importância das palavras e da leitura para que eles possam se conectar com um mundo diferente tornando a narrativa cênica mais lúdica e objetiva.

Para o diretor do espetáculo Marcelo Nascimento, a educação deve resgatar o repertório que toda história infantil oferece para apresentar às crianças as diferenças entre as culturas e as pessoas. Além disso, é possível ensiná-las a lidar com as questões de forma ética, e também ajudá-las a lidar com as emoções e os sentimentos durante seu desenvolvimento.

O ator Lindon Lopes destaca que a literatura na educação infantil promove, justamente, o contato com uma forma mais lúdica. É uma maneira da criança expandir seu repertório imaginativo, encontrando nos livros verdadeiros amigos.

Fonte: Lindon Lopes.