Valor da cesta básica tem queda em Pouso Alegre no mês de fevereiro

Foto: CSul.

A pesquisa do Índice da Cesta Básica de Pouso Alegre (ICB – Faculdade Unis Pouso Alegre) indicou queda de -4% no início de fevereiro comparado com o mesmo período de janeiro.

As quedas mais significativas foram nos preços da batata, tomate e carne bovina. Por outro lado, o leite integral voltou a subir consideravelmente. No espaço de doze meses, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, a alta acumulada no valor da cesta básica na cidade é de 12,92%.

A pesquisa tem como base uma metodologia adaptada do DIEESE e ocorre na primeira semana de cada mês por meio da coleta de preços dos 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados de Pouso Alegre.

No início de fevereiro, o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de Pouso Alegre é de R$659,95, correspondendo a 54,80% do salário mínimo líquido (salário mínimo total menos o desconto do INSS). Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa dedicar 111 horas e 31 minutos por mês para adquirir essa cesta.

Comparando os resultados de fevereiro e janeiro de 2023, verifica-se que dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em Pouso Alegre, 4 tiveram alta nos preços médios: Leite integral (13,76%), Banana (5,84%), Arroz (3,37%), Manteiga (0,79%). Um produto manteve o valor inalterado: pão francês. E oito produtos tiveram queda nos seus valores médios: Batata (-29,60%), Tomate (-9,86%), Carne bovina (-5,17%), Farinha de trigo (-4,29%), Açúcar refinado (-1,45%), Café em pó (-0,83%), Óleo de soja (-0,40%), Feijão carioquinha (-0,20%).

A segunda pesquisa do ano de 2023 apresentou resultados muito semelhantes em Pouso Alegre e Varginha, contribuindo para a percepção de que o comportamento dos preços continua sendo bastante influenciado pela dinâmica da oferta. Como previsto no relatório anterior, a colheita dos hortifrutigranjeiros (batata e tomate) se intensificou e ajudou na queda do valor médio da cesta básica. No entanto, o leite integral voltou a subir fortemente e o valor de produtos importantes como arroz e feijão carioquinha continuam elevados.

Outra questão, que estamos salientando nos relatórios deste mês, é o fato de ser a primeira pesquisa considerando o novo valor do salário mínimo, que teve reajuste de 7,42%. Porém, essa correção ficou abaixo do aumento da cesta básica em um ano na cidade de Pouso Alegre que atingiu 12,92%. Além disso, o grau de comprometimento do salário mínimo líquido para aquisição desta cesta de produtos continua acima de 50%. Tais fatos reforçam a percepção de que os valores dos alimentos básicos permanecem impactando profundamente o orçamento das famílias.

Fonte: Unis.