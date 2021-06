Prefeitura de Varginha substitui iluminação na Avenida Princesa do Sul

Foram trocadas em 3,5 km, 106 luminárias de 438 Watts de vapor de sódio e instaladas outras eficientes de LED de 135 W.

As obras de substituição de lâmpadas de vapor de sódio de Varginha, por luminárias de LED, que ficaram paralisadas por 30 dias para recomposição de alguns materiais em estoque, retornaram nesse final de semana com equipes da empresa Ecológica trabalhando na Avenida Princesa do Sul, principal via de acesso da cidade. As obras aconteceram no sábado (19) e domingo (20).

Foram trocadas em 3,5 km, 106 luminárias de 438 Watts de vapor de sódio e instaladas outras eficientes de LED de 135 W, fabricadas na empresa Philips de Varginha, com uma economia de 70% de energia elétrica nesse local.

Para obter esse resultado foram medidos os níveis de luminância da pista dessa via principal , conforme normas técnicas da ABNT e calculados conforme estudos luminotécnicos .

“Com a qualidade desses projetos, a prefeitura de Varginha está reduzindo seu custo, melhorando a segurança nessa importante avenida e embelezando o local. Contribuindo, também, com a redução no consumo de energia elétrica em momento de crise energética no Brasil, diante do baixo nível dos reservatórios da região sudeste “, disse o prefeito Vérdi Melo.

