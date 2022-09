Nova CEMEI: Prefeitura publica edital de licitação para contratação de serviços de engenharia

Iniciativa vai de encontro ao plano e Governo do Prefeito Vérdi Melo.

Redação CSul / Foto: CSul

Seguindo o plano de governo do Prefeito Vérdi Melo, a Prefeitura de Varginha tornou pública a abertura de processo licitatório Nº 273/2022, na modalidade Concorrência – do tipo Menor Preço, para contratação de serviços na área de engenharia, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários para execução das obras de construção de um CEMEI no bairro Canaã.

A iniciativa vai de encontro ao plano e Governo do Prefeito Vérdi Melo, que anunciou construção de mais 03 Cemeis, nos bairros Canaã, Bouganville e Santa Luzia e 2 Escoas de Ensino Fundamental nos bairros Santa Luzia e Belo Horizonte, com a finalidade de atender a demanda de alunos de Varginha.

Os interessados tem até o dia 22/ 09, às 13h30, para protocolar a documentação. A data Abertura está marcada também para o dia 22 / 09 às 14h.

Informações do Edital podem ser obtidas no Deptº. de Suprimentos – Fone (0**35) 3690-1812

Aquisição do Edital: Mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de Licitação.