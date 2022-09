Prefeitura de Varginha publica edital de licitação de concessão do Estacionamento Rotativo

Interessados têm até o dia 28.

Redação CSul / Foto: CSul

A Prefeitura de Varginha tornou público a abertura do procedimento licitatório Nº 284/2022, na modalidade Concorrência – com base no critério de maior oferta, em conformidade Lei Federal 8.987/95, tendo por objeto a outorga de concessão para implantação, operação, manutenção e gerenciamento do Sistema de Estacionamento Rotativo de veículos nas vias e logradouros públicos do Município.

Os interessados têm até o dia 28/09, às 13h30, para protocolar a documentação.

A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 28 / 09 / 2022, às 14h.

A Aquisição do Edital pode ser feita mediante acesso ao site www.varginha.mg.gov.br na aba Empresa -> Licitação.

Mais informações devem ser obtidas no Departamento de Suprimentos, ou pelo (35) 3690-1812.

O Prefeito Vérdi Melo explica que essa mudança não tem fins de aumentar a arrecadação, mas sim de modernizar o sistema e dar maior rotatividade nas áreas de estacionamento.