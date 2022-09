Promotoria de Justiça de Carmo do Rio Claro é a primeira a implementar os cinco eixos do projeto Promotoria 5G

Durante evento virtual para formalizar a entrega da Promotoria 5G, o coordenador da STI, procurador de Justiça Eduardo Henrique Soares Machado, falou sobre a importância da Promotoria 5G.

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Superintendência de Tecnologia e Informação (STI), realizou, nesta quarta-feira, 31 de agosto, a entrega do projeto Promotoria 5G na Promotoria de Justiça da comarca de Carmo do Rio Claro, localizada no sul de Minas.

A Promotoria de Justiça de Carmo do Rio Claro é a primeira a receber todos os eixos da Promotoria 5G. A sede do MPMG recebeu, ainda, um novo mobiliário que irá oferecer melhores condições de trabalho aos membros, servidores e estagiários da instituição.

Durante o evento virtual para formalizar a entrega da Promotoria 5G, o coordenador da STI, procurador de Justiça Eduardo Henrique Soares Machado, falou sobre a importância da Promotoria 5G para a sede de Carmo do Rio Claro. “A sede já tem à sua disposição o WiFi6, que oferece mobilidade dentro da Promotoria e acesso a dados. Aliado a isso, há um link adicional de internet que oferece essa mobilidade e eficácia necessária. Essa Promotoria é a primeira a ter os dois recursos funcionando conjuntamente. Temos um cronograma a cumprir e, em breve, todas as Promotorias terão os cinco eixos implementados”, afirmou.

De acordo com o promotor de Justiça da Comarca de Carmo do Rio Claro, Cristiano Cassiolato, a estruturação e o fornecimento de condições necessárias de trabalho aumentam a responsabilidade com a prestação de serviços à sociedade. “Temos que devolver ao cidadão todo esse investimento, entregando um serviço melhor, mais eficiente e mais humanizado. Essa melhoria repercutirá no nosso desempenho de forma positiva”, disse.

Para o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, investir em tecnologia é fundamental para o crescimento do MPMG. “Sem tecnologia, não adianta fazer tudo o que estamos realizando. Os promotores e procuradores de Justiça, servidores e estagiários precisam de tecnologia para responderem devidamente às demandas e, sem ela, ocorre inclusive atrasos na entrega de tarefas”, concluiu.

Promotoria 5G

É composta por cinco eixos:

1) Promotoria Online: possibilitará o acesso do cidadão aos órgãos de execução por meio de canais digitais. Além disso, permitirá o agendamento de audiências com os promotores de Justiça e o acompanhamento dos procedimentos extrajudiciais pelos cidadãos, advogados e órgãos do Sistema de Justiça;

2) Chancela MPMG: permitirá ao promotor de Justiça cooperar em comarcas de forma remota e manifestar em feitos que tramitam em formato físico (papel). Também possibilitará a validação dos expedientes assinados eletronicamente e impressos posteriormente, por meio de um Identificador Digital, que poderá ser validado no Portal Institucional.

3) WiFi 6: é um projeto que irá dotar as Promotorias de Justiça de Minas Gerais com o padrão de rede WiFi de última geração. A tecnologia permite mais velocidade de tráfego e maior número de usuários conectados simultaneamente, sem que estes usuários percam qualidade na experiência de navegação.

4) Link Alta Velocidade: As Promotorias de Justiça serão dotadas de links de Alta Velocidade, suplementando os links existentes, garantindo redundância para os canais de comunicação e ampliando a velocidade de acesso à internet, de modo a eliminar as limitações existentes.

5) Suporte On Site: Serão criados polos de atendimento tecnológico para o interior do Estado, desconcentrando os serviços da capital e permitindo uma atuação mais célere e próxima dos promotores de Justiça, de forma a oferecer um suporte técnico mais rápido e despersonalizado.

