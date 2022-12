Instalação do Pace vai facilitar a doação de sangue em Varginha 

Posto deve ampliar o número de voluntários para salvar vidas no município.

Foto: Hemominas / Divulgação.

A Fundação Hemominas inaugurou nesta quinta-feira (15/12), em Varginha, no Sul de Minas, o Posto Avançado de Coleta Externa (Pace) Dr. Fernando Eugênio Pires do Prado, em parceria com a prefeitura municipal. O objetivo é possibilitar a ampliação do número de candidatos à doação de sangue, devido à proximidade, segurança e conforto proporcionado ao doador. A expectativa é atender cerca de 50 pessoas a cada dia de coleta.

Referindo-se à doação de sangue como um ato de amor, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, destacou: “Quem senta na cadeira de doação não sabe para quem vai o sangue e essa é a forma mais universal de salvar alguém”.

Baccheretti salientou, ainda, que a Hemominas é o melhor hemocentro do país e conta com tecnologia de ponta. Entre as inovações, distinguiu o processo de inativação de patógenos, uma técnica que, no Brasil, apenas a Fundação aplica.

“O Pace é uma forma de ter uma unidade mais próxima dos doadores”, enfatizou a presidente da Fundação Hemominas, Júnia Guimarães Mourão Cioffi. Ela explica que o fato de a Hemominas operar em rede facilita o gerenciamento do estoque de sangue, possibilitando que as bolsas de sangue sejam transportadas de uma região para a outra.

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, afirmou que a implantação do Pace foi uma demanda prioritária para a prefeitura. Ele agradeceu a todos os profissionais da Hemominas que treinaram a equipe responsável pelo atendimento aos doadores.

Júlio Fais, funcionário da prefeitura de Varginha e doador de sangue frequente, contou que começou a doar sangue há cerca de 20 anos. Desde então não parou mais. Ele já precisou receber uma transfusão de sangue e sabe bem o quanto a doação voluntária é essencial para a manutenção da vida.

Impossibilitado de comparecer à solenidade, o governador Romeu Zema enviou um vídeo agradecendo a todos os envolvidos. Ele destacou a importância da doação voluntária de sangue e de quanto a implantação do Pace em Varginha é uma demanda importante.

O Posto Avançado de Coleta Externa, que atende a antiga reivindicação da população, vai funcionar inicialmente na Avenida Maria Rezende Braga, 55, Bairro Vila Verde. A previsão é que a primeira coleta seja no dia 11/1/2023.

Sobre o Pace

O Pace tem uma estrutura semelhante a uma Unidade de Coleta da Hemominas e funciona em datas e horários pré-definidos, duas ou quatro vezes por mês. Essa nova modalidade de realização de coleta acontece por meio de um Termo de Cooperação entre a Fundação Hemominas e a prefeitura com mais de 50 mil habitantes.

A denominação do Pace é uma homenagem ao médico nefrologista, escritor, poeta e músico natural de Varginha, Fernando Eugênio Pires do Prado. Formado pela Faculdade de Medicina de Barbacena, concluiu o curso em 1984 e, de volta à cidade natal, implantou diversos serviços de atenção à saúde.

Fonte: Agência Minas.