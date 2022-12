Trilhas de Futuro é apresentado por Minas para inspirar educação de qualidade a todo o país

Governador Romeu Zema se reúne com vice-presidente eleito e outros governadores, em Brasília, com o objetivo de firmar pacto pela aprendizagem.

Foto: Governo de Minas / Divulgação.

O governador Romeu Zema participou, nesta quinta-feira (15/12), em Brasília, do evento Pacto pela Aprendizagem, uma reunião dos governadores eleitos e reeleitos para discutir a educação básica e construir um pacto para a recuperação dos processos de ensino-aprendizagem prejudicados pela pandemia de covid-19. Além dos 16 governadores, o encontro contou com a presença do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, e membros do grupo de educação da equipe de transição.



A principal discussão do evento promovido pela organização Todos pela Educação e pela Unesco foi o impacto do coronavírus para a área da Educação, sobretudo com o fechamento de escolas em todo o Brasil, provocando evasão escolar e aumento da desigualdade entre todos os estudantes.



“Entendemos que a covid arrasou o país, assim como uma nação que é duramente afetada por uma guerra. Dessa forma, todo país num pós-guerra precisa ser reconstruído. Esse caminho é pela educação”, afirmou a representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto.



Trilhas de Futuro



Todos os governadores apresentaram medidas para levar educação de qualidade a todo o país. Durante seu pronunciamento, Romeu Zema detalhou o bem-sucedido Trilhas de Futuro, maior programa de formação profissional de jovens estudantes já desenvolvido no Governo do Estado, que disponibiliza gratuitamente cursos técnicos aos estudantes e egressos do ensino médio.



Atualmente, 115 mil alunos estão matriculados em um dos 78 cursos oferecidos em 181 instituições credenciadas, em 123 municípios mineiros. Desde o lançamento do programa, em 2021, o Governo de Minas já investiu quase R$ 1 bilhão nesta iniciativa.



Para o ano que vem, também já está confirmada a terceira edição do Trilhas, com 40 mil novas vagas e, ainda, reajuste para R$ 20 por dia da ajuda de custo oferecida aos estudantes, para despesas com transporte e alimentação.

Governo de Minas / Divulgação



“A parceria com a iniciativa privada proporcionou mais agilidade. Se o Estado quisesse abraçar o projeto sozinho, não estaria no patamar em que se encontra. Além de pagarmos a mensalidade, também oferecemos auxílio-alimentação e transporte. O Trilhas combate um dos grandes problemas do Brasil, que é a falta de mão de obra qualificada”, explicou.



O governador também destacou outra iniciativa dentro do programa, porém voltada aos professores: cursos gratuitos de graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu para servidores da Educação do Estado de Minas Gerais.



Compromissos



Ao final do evento, foram entregues ao vice-presidente eleito os compromissos coletivos desenvolvidos pelos governadores.



Os principais entendimentos foram a criação de um índice que possa medir a qualidade da gestão da educação em cada estado/município; compromisso com o restabelecimento do Pacto Federativo na educação, a partir do Sistema Nacional de Educação; e o pacto dos governadores para erradicar o analfabetismo entre as crianças.

Fonte: Agência Minas.