Zoo de Varginha inaugura biblioteca do “Pão de Queijo”

Acervo contará com livros infantis com temáticas ambiental.

Redação CSul / Foto: Prefeitura de Varginha

A última quarta-feira (12), dia das crianças foi marcado por atrações especiais no Zoológico de Varginha, os eventos foram promovidos pelo Setor de Educação Ambiental do Parque, em parceria com a Cria Editora e apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Prefeitura de Varginha.

Na ocasião houve contação de estória sobre o lobo guará, com tia Esia, brinquedos diversos, oficina de dedoche e desenho do lobo, além de uma sessão de videos sobre o lobo pão de queijo que mora no Zoológico.

Tudo isso sem falar na inauguração da Biblioteca do Pão de Queijo, com um acervo de livros infantis com temáticas ambientais.

A biblioteca ganhou esse nome em homenagem ao lobo, que é o personagem principal do livro “As Aventuras do Pão de Queijo”.