Motociclista morre após colidir em caminhão, em Varginha

Vítima morreu na hora.

Redação CSul / Foto: CSul

Nesta quinta-feira (13), um motociclista faleceu após bater em um caminhão na Rua Orminda Vasconcelos, no Bairro Vila Floresta, em Varginha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estaria descendo quando colidiu com o caminhão que estava realizando manobras para entrar na obra de terraplanagem.

O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegarem no local, a vítima já estava sem vida. A suspeito é de que o rapaz tenha quebrado o pescoço no momento da queda.

A vítima foi velada na manhã desta sexta-feira (14), no Velório Municipal. O sepultamento estava previsto para às 13h.