Vérdi Melo vai a Brasília fomentar investimentos para Varginha

Redação CSul/Foto: Arquivo Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo viajou, nesta terça-feira (13), para Brasília. Segundo a assessoria da administração municipal, o chefe do Executivo, que viajou ao lado do Secretário Municipal de Saúde, Dr. Armando Fortunato, foi até a capital para tratar de assuntos de interesse do município.

Na pauta, está a busca de recursos para a aquisição de um novo acelerador linear, equipamento utilizado no Centro de Oncologia do Hospital Bom Pastor para aplicações de radioterapia nos pacientes em tratamento de câncer.

“O novo aparelho se somará ao já existente no Hospital Bom Pastor, atendendo assim, a demanda e dando mais qualidade de vida durante o tratamento dos pacientes já fragilizados pela doença” – disse Vérdi.

Além disso, Vérdi e Armando visam, durante a viagem e reunião com políticos, fomentar investimentos na educação de Varginha. “Viajamos com o propósito de buscar apoio em nível federal para viabilizarmos situações que estão diretamente ligadas aos setores de saúde e educação” – enfatizou o prefeito.