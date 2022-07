Estudo aponta redução de criminalidade no Sul de Minas durante a pandemia

Estudo desenvolvido por egresso da UNIFAL-MG analisou 20 cidades da região.

Foto: Prefeitura de Varginha

Um estudo desenvolvido pelo geógrafo Janael da Silva Alves, pesquisador egresso do mestrado em Gestão Pública e Sociedade da UNIFAL-MG, aponta que as cidades do Sul de Minas tiveram queda na criminalidade durante a pandemia da Covid-19. O confinamento foi decisivo para que ocorresse uma queda média de 25,65% na taxa de criminalidade violenta.

As análises que levaram a essa constatação tiveram como base três séries de dados de registros de crimes violentos, obtidos por meio de acesso a sites governamentais abertos e de domínio público.

A primeira série inclui o período anterior ao início da pandemia (entre janeiro e dezembro de 2018); a segunda, leva em conta o período da pandemia até o início do relaxamento das medidas restritivas (de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020), e a terceira série, o período de estado de emergência em Minas Gerais e a chamada “Onda Roxa” (entre março de 2020 e 31 de julho de 2021).

Dentre as 20 cidades analisadas foram divididas e agrupadas em pequenas e médias, conforme classificação do IBGE (2010).

“Os resultados demonstram uma tendência e ela aponta para a correlação entre redução de interação entre as pessoas e redução dos índices de criminalidade, tanto menor eram os níveis de interação quanto menor a redução nos índices”, revela o autor do estudo.

Impactos do isolamento

Considerando os 10 pequenos municípios, foram selecionadas aqueles com até 50 mil habitantes, cuja atividade econômica principal não tivesse como base a produção industrial, turismo e nem prestação de serviços, nas quais não ocorram deslocamentos em massa de pessoas nem grandes aglomerações.

Redução da violência:

São Bento Abade, Coqueiral e Cristina: 39,9%

Careaçu: 33,3%

Campanha com 26,3%

Porém, em algumas cidades houve aumento nos crimes violentos:

Monsenhor Paulo: 60%

Santana da Vargem: 20%

Já o grupo das 10 cidades médias é composto por municípios com população entre 50 mil e 200 mil habitantes.

Nestes, uma das principais atividades econômicas está focada no setor industrial, turismo ou prestação de serviços, o que denota um grande deslocamento e aglomerações de pessoas diariamente.

Confira os números de redução:

Alfenas, Campo Belo, Guaxupé, Itajubá e Poços de Caldas: redução de 40,1%

Varginha, Três Corações, Pouso Alegre, Lavras e Passos: redução de 37,28%.

*Com informações Unifal-MG