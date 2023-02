Aluna de Nutrição realiza projeto com funcionárias da cozinha do Hospital São Sebastião em Três Corações

Foto: Unis

No mês de fevereiro, a aluna do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis), Bianca Santos Martins, realizou um projeto de extensão com funcionárias da cozinha do Hospital São Sebastião, em Três Corações.

Através do projeto, Bianca buscou explicar de forma sucinta sobre os alimentos funcionais e compostos bioativos (carotenóides e prebióticos) às funcionárias do hospital, além de entregar um folheto educativo sobre a receita para o bom consumo alimentar do paciente.

Sob orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira, foram feitas uma cartilha instrutiva e uma troca de conhecimentos entre a estudante de nutrição com as funcionárias presente de forma sucinta, com informações, e termos, adaptados para uma melhor absorção do conteúdo retratado.

Foi abordado o assunto sobre os alimentos funcionais e suas propriedades na recuperação dos pacientes internados, além de uma cartilha fundamentada ao acolhimento do paciente e valorização do excelente trabalho realizado por essas funcionárias. Para avaliar a efetividade da atividade, observou-se grande interesse em cozinhar os alimentos e fazer o melhor que podem para auxiliar o apetite do paciente, já que, a cozinha é o coração do hospital.

Fonte: Unis