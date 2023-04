CEAC pede doações para distribuir cestas básicas a 220 famílias varginhenses

Doações poderão ser feitas em qualquer valor por meio de PIX.

Foto: Divulgação/ Agnaldo Montesso

Com o objetivo de ajudar cerca de 220 famílias carentes de Varginha com cestas básicas no mês de abril de 2023, o Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC) pede a colaboração de doadores.

As doações poderão ser feitas em qualquer valor por meio do PIX 21.420.823/0001-46 (chave CNPJ) ou ainda com doação de cestas básicas.

Mensalmente, o CEAC faz essa distribuição de mantimentos, que chega a quase 1.000 pessoas de 49 bairros diferentes da cidade de Varginha.

Para conhecer um pouco do trabalho que é realizado, basta acessar o Facebook ou Instagram em @ceacvga.

Fonte: Agnaldo Montesso