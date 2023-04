Paisagens e vivências rurais são atrativos para os turistas em Poços de Caldas

Belíssimas paisagens e culinária mineira são atrativos dos roteiros do Turismo Rural.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Paisagens encantadoras, clima acolhedor e gastronomia farta, fazem do Turismo Rural da região de Poços de Caldas uma excelente opção para viajantes e moradores. A cidade se enquadra na tendência mundial na busca por roteiros ao ar livre.

Amanhecer com a brisa do campo e o cheiro de café passado na hora, degustado com um pão de queijo quentinho, manteiga da roça, bolos e pães. Depois fazer um passeio a cavalo ou se preferir, visitar uma produção de doces artesanais, experimentar mexer o tacho com a iguaria borbulhante, prestes a dar o ponto do doce cremoso que logo após é servido com uma bela fatia de queijo. Esta é apenas uma das opções do roteiro formatado pela Prefeitura de Poços, em parceria com o Senar.

O turista pode ainda visitar uma fazenda cafeeira, observar todo o processo de produção dos cafés especiais da região, premiados em diversos concursos nacionais. As características do solo vulcânico tornam o produto único no mundo. E as queijarias? Ahhh essas não deixam ninguém com fome! Além da degustação do produto, as peças são comercializadas na própria fazenda produtora, que oferece uma experiência única para o turista.

Azeites premiados internacionalmente também estão incluídos no roteiro de Turismo Rural. Um passeio incrível pela propriedade, que proporciona uma aula sobre a produção dos azeites especiais, verdadeiro tesouro encravado na Serra da Mantiqueira. No local, ainda existe uma cafeteria, onde o turista pode se deliciar com guloseimas produzidas ali mesmo ou acomodá-las numa bela cesta e fazer um piquenique à sombra das árvores da fazenda.

Outros passeios podem ser agendados pelos turistas . A visita às vinícolas da região, localizadas no município vizinho de Andradas é um evento à parte! Regiões montanhosas são propícias à vinicultura e produzem vinhos espetaculares, também premiados. Vinhos tintos, brancos, rosés e espumantes podem ser degustados e adquiridos na loja anexa à produção.

Mas, quem preferir experimentar a mais tradicional bebida mineira, pode agendar um passeio na cachaçaria e conhecer todo o processo de fabricação, desde a colheita da cana, até a maturação nos tonéis de madeira, que conferem coloração e sabor marcantes ao produto. Após os passeios, um belo e farto almoço não poderia faltar. E são várias opções, como pesqueiros e fazendas que oferecem pratos típicos da culinária mineira: tutu de feijão, torresmo, leitoa pururuca e outras tantas delícias.

Para fechar o dia, que tal um passeio pra conhecer belas orquídeas? Na fazenda localizada no município vizinho Águas da Prata, existe a produção da espécie Vanda, uma planta aérea, cujas raízes ficam expostas e sustentam a planta que encanta a todos com suas belas flores de colorações diversas. A fazenda também tem produção de cafés e um museu sobre a revolução constitucionalista de 1932.

O visitante pode optar por conhecer um dos atrativos ou organizar passeios a dois ou três locais em um único dia. Além disso, a formação geológica da região é propícia para a prática de esportes de aventura como: trekking, passeios de quadriciclo., rapel, escaladas e também para a prática de observação de pássaros Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Turismo, pelo telefone (35)3697-2300.

O projeto “Turismo Rural Poços de Caldas” foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo juntamente a SEDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho), com o apoio do Circuito Turístico Caminhos Gerais, que mapeou as propriedades aptas para receber os turistas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas