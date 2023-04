SAD promove capacitação de profissionais e cuidadores em Instituições de Longa Permanência para Idosos

Participaram do encontro a assistente social, o fisioterapeuta, a psicóloga, os serviços gerais, os cuidadores e os técnicos de enfermagem da instituição.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O programa do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) Melhor em Casa vem promovendo capacitação de profissionais e cuidadores em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) com o objetivo de fortalecer o cuidado do paciente ao realizar essa ação em conjunto com as redes de apoio.

Na última terça-feira (28), a fonoaudióloga Eliane Martins e a fisioterapeuta Roberta Dominguite realizaram capacitação sobre o tema “Prevenção de broncoaspiração”, na ILPI Damas.

Participaram do encontro a assistente social, o fisioterapeuta, a psicóloga, os serviços gerais, os cuidadores e os técnicos de enfermagem da instituição.

O tema é muito relevante às ILPIs, uma vez que muitos idosos se encontram acamados, favorecendo a aspiração de secreções aos pulmões, o que pode levar à pneumonia.

As ações se caracterizam por conteúdo teórico e demonstração prática desde posicionamento adequado e uso adequado de dispositivos, como sondas nasoenterais, por exemplo.

Para a fonoaudióloga Eliane Martins a prevenção é sempre a melhor opção. “Podemos garantir uma qualidade de vida adequada aos idosos. Essa ação que nós, do Melhor em Casa, estamos realizando pode trazer muitos benefícios a médio e longo prazos ao paciente, pois a aspiração bronco pulmonar é um evento potencialmente evitável”.

A fisioterapeuta Roberta Dominguite, por sua vez, ressaltou a importância da fisioterapia como promoção de saúde. “A fisioterapia tem como missão, além de integrar uma equipe de reabilitação, atuar também na promoção da saúde e prevenção de doenças. Isso garante que o idoso tenha qualidade de vida e funcionalidade”.

O responsável técnico do Melhor em Casa, Tarcísio Aquino, ressalta que essas ações fazem parte do cronograma de matriciamento de toda a Rede de Apoio à Saúde, sendo realizadas periodicamente.

O Melhor em Casa trabalha com a desospitalização dos pacientes para serem assistidos em domicílio. E isso favorece não somente a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais, mas também a qualidade de vida do paciente por ser atendido no conforto de seu lar.

O programa conta com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionista, fonoaudiólogo, assistente social, psicólogo, auxiliar administrativo e motoristas, que juntos, procuram dar a melhor assistência ao paciente internado em domicílio, favorecendo sua transição para as redes de apoio à saúde.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas