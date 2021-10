Alunos da rede municipal de Varginha retornam às aulas presenciais

Segundo a assessoria da administração municipal, as aulas voltaram a acontecer integralmente no modelo presencial, sem o rodízio de turmas, seguindo aos novos protocolos sanitários da Educação.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

Os alunos da rede municipal de Varginha retornaram, nesta segunda-feira (18), às aulas presenciais conforme comunicado pela prefeitura na última semana. Segundo a assessoria da administração municipal, as aulas voltaram a acontecer integralmente no modelo presencial, sem o rodízio de turmas, seguindo aos novos protocolos sanitários da Educação.

“É com muita alegria que iniciamos este dia com todos os alunos da rede municipal de ensino, com as aulas 100% presenciais, pois a maioria dos pais aderiu à aula presencial. Apenas em alguns casos, como o de alunos que possuem comorbidades, por exemplo, a opção foi a permanência no modelo remoto” – disse a Secretária de Educação, Gleicione Souza.

Segundo o prefeito de Varginha, Vérdi Melo, “toda a equipe escolar – diretores, professores e demais servidores – foi preparada para esse retorno, assim como as escolas e creches passaram por todas as adequações necessárias. Portanto, esse foi um dia muito especial, e estamos muito felizes em poder acolher novamente nossos alunos nas escolas, com segurança e responsabilidade” – enfatizou o chefe do Executivo.