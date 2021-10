Vérdi se encontra com Zema em busca de recursos para finalização da construção do Hospital da Criança

Segundo a assessoria da prefeitura, Zema prontamente se manifestou favorável ao recurso. Ainda conforme a administração municipal, o próximo passo para a obtenção do repasse é formalizar o pedido junto ao secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, para dar início às tratativas.

Redação CSul/Foto: Divulgação Prefeitura de Varginha

O prefeito de Varginha, Vérdi Lúcio Melo, esteve nessa segunda-feira (18), em Belo Horizonte para uma reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. No encontro, Vérdi solicitou recursos para a conclusão da obra do Hospital da Criança, que está sendo construído ao lado do Hospital Bom Pastor.

Segundo a assessoria da prefeitura, Zema prontamente se manifestou favorável ao recurso. Ainda conforme a administração municipal, o próximo passo para a obtenção do repasse é formalizar o pedido junto ao secretário de Estado da Saúde, Fábio Baccheretti, para dar início às tratativas.

“Essa é uma obra bastante esperada por nossa administração. Com apoio do governo do Estado, daremos mais agilidade em sua conclusão” – disse Vérdi.

Construído numa área de 1.700 metros quadrados, com 60% de obra concluída, o Hospital da Criança entra na reta final de sua obra devendo ser entregue à população em meados de 2022. O hospital contará com atendimento pelo SUS, inclusive, contra o câncer infantil, o que ainda não ocorre em Varginha.