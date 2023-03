UFLA recebe inscrições para o processo seletivo dos programas de pós-graduação

O resultado preliminar será divulgado no site do processo seletivo.

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) está com inscrições abertas para os processos seletivos dos programas de pós-graduação stricto sensu referentes ao segundo semestre letivo de 2023. Há vagas para mestrado e doutorado em 31 programas de pós-graduação. Os editais podem ser acessados no site da Pró-reitoria de Pós-Graduação (PRPG).

O prazo para inscrições termina dia 23/3. O candidato deverá preencher o formulário on-line e enviar os documentos indicados no edital. A taxa de inscrição é de 80 reais, e há a possibilidade de solicitar a isenção, caso o candidato se enquadre nos termos previsto no edital.

O resultado preliminar será divulgado no site do processo seletivo. Os candidatos não classificados poderão interpor recurso, dentro do prazo estipulado em edital. O resultado final será divulgado em lista de aprovados no site da PRPG.

Fonte: UFLA-MG