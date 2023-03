UNIFAL-MG recebe doação de equipamentos da Receita Federal

Materiais que foram apreendidos em operações de fiscalização serão utilizados em projeto de extensão do campus Poços de Caldas.

Foto: UNIFAL-MG

As parcerias entre instituições contribuem diretamente para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão na Universidade. Nesse sentido, uma parceria da Receita Federal com a UNIFAL-MG possibilitou a destinação de equipamentos apreendidos para o projeto “Descaracterização de aparelhos de TV Box apreendidas pela Receita Federal em microcomputadores para as escolas públicas da região do sul de Minas Gerais”. A doação de computadores, monitores, pendrives, cartões SD e celulares ocorreu na segunda-feira (27/02), no Depósito de Mercadorias Apreendidas do órgão, em Poços de Caldas.

A iniciativa da parceria partiu da coordenação do projeto. Conforme o coordenador, Prof. Leonardo Henrique Soares Damasceno, diretor do campus Poços de Caldas e docente do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), essa relação institucional não traz apenas benefícios para a UNIFAL-MG. “É importante fazer essa conexão da Universidade com a Receita Federal, abrindo a possibilidade de colocar produtos provenientes do descaminho, que seriam utilizados para algo ilegal, para ser usados em algo que traga benefício geral para sociedade”, explica.

O objetivo é descaracterizar aparelhos de TV Box apreendidos pela Receita Federal do Sul de Minas para o emprego como minicomputadores em escolas públicas de escolas municipais da região. A partir da descaracterização dos equipamentos, é feita a instalação, configuração e otimização do sistema para uso em laboratórios de informática em aplicações de inclusão digital, como ferramentas de escritório, ensino de lógica e programação e ferramentas de aprendizado.

De acordo com o professor Leonardo Damasceno, as doações de TV Box serão realizadas em breve. Inicialmente, 50 unidades, adaptadas ainda com recursos próprios, serão destinadas para o desenvolvimento de projetos internos da UNIFAL-MG. Com o apoio da receita, a meta é chegar a 1 mil unidades até o final do ano.

A cerimônia de entrega das doações foi presidida por Eduardo Antônio Costa, delegado da Receita Federal do Sul de Minas. Segundo ele, todos os produtos doados são objetos de apreensões da Receita Federal. “A Receita faz a fiscalização e com isso consegue evitar a concorrência desleal, pois são produtos que são colocados no mercado sem o pagamento de impostos ou entram no mercado de forma irregular”, reforça.

O delegado também ressalta que o setor de inteligência da Receita cresceu nos últimos anos e as apreensões acompanharam esse crescimento. Com isso, a proposta é realizar destinações e leilões de forma gradativa para que não ocorra acumulação de mercadorias nos depósitos. Além disso, conforme destacou, pretendem atender o máximo de instituições parceiras, pois essa iniciativa evita que universidades públicas e outros órgãos tenham gastos na aquisição de alguns equipamentos.

O reitor da UNIFAL-MG, Prof. Sandro Amadeu Cerveira, participou da cerimônia. Na ocasião, ele avaliou que a doação vai além da destinação correta de produtos apreendidos e da economia de recursos públicos. “Eu quero destacar que um projeto como esse contribui também para a formação dos nossos estudantes. Nós criamos mais oportunidades no sentido de formação técnica e acadêmica e de formação cidadã, pois o nosso estudante, ao trabalhar nesses projetos, ele pode perceber a importância de defender o interesse público”, avaliou.

No evento, o professor Sandro Cerveira parabenizou a Receita Federal pelo cuidado com a coisa pública. “Nós cumprimos o nosso papel público de dar uma destinação correta às mercadorias aplicando a ciência e a tecnologia para garantir que esse recurso volte legalmente e legitimamente para a população”, finaliza o reitor.

Na mesma cerimônia, a Receita Federal destinou materiais para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) e para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Também participaram do evento representantes da Receita Federal e das instituições beneficiadas, entre eles os professores Cleber Ávila Barbosa, reitor do IFSULDEMINAS, e Osvaldo Adilson de Carvalho Junior, vice-diretor do campus Poços de Caldas e coordenador adjunto do projeto de extensão da UNIFAL-MG.

Fonte: UNIFAL-MG