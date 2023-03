Operação Estanca Verde mira tráfico de drogas em Passos

Durante a ação, os policiais civis precisaram entrar em uma mata fechada, onde encontraram o local de esconderijo das drogas.

Foto: PCMG

Na manhã desta segunda-feira (6/3), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Estanca Verde com foco no combate ao tráfico de drogas em Passos, no Sul do estado. Na ocasião foi localizada uma plantação com cerca de cem pés de maconha, além de 14 tabletes da droga, diversos pinos plásticos e balança de precisão.

Durante a ação, os policiais civis precisaram entrar em uma mata fechada, situada ao lado da linha do Bananal, na zona rural de Passos, onde encontraram o local de esconderijo das drogas.

O material foi encaminhado ao setor de perícia da PCMG para a devida análise.

Fonte: PCMG