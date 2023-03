Prefeitura de Varginha trabalha para garantir segurança aos alunos da escola Hortência

Vérdi Melo afirma que já está elaborando um projeto com medidas de segurança ainda mais amplas e que contemplam inclusive a alteração do trânsito naquela região.

Foto: Prefeitura de Varginha

Diante dos problemas relatados por pais de alunos da E.M. Prof. Hortência Corina, em relação a obtenção movimentação de caminhões na rua Professora Helena Reis, o prefeito Vérdi Melo reuniu nessa quarta-feira, 22, com representantes da Barbosa Incorporadora, responsável pela construção de um prédio naquela localidade, a fim de chegarem juntos a uma solução.

Na oportunidade ficou acertado que os caminhões de concretagem, que provocam maior gargalo na rua, principalmente nos horários de entrada e saída dos estudantes, serão transferidos para o período noturno durante a semana, estando autorizados a trabalharem durante o dia somente aos sábados, domingos e feriados.

Os demais caminhões também estarão impedido de realizarem carga e descarga nos horários de entrada e saída dos alunos.

Preocupado com a segurança dos alunos e demais pessoas que passam pela referida via, o prefeito Vérdi Melo afirma que já está elaborando um projeto com medidas ainda mais amplas e que contemplam inclusive a alteração do trânsito naquela região o qual será apresentado a população oportunamente.

Fonte: Prefeitura de Varginha