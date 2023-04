Três Corações: Setor de Imunização participa de ação da Campanha de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero

A vacinação contra o HPV pode reduzir significativamente o risco de câncer de colo de útero.

Foto: Prefeitura de Três Corações

O Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde participou de uma ação, na EM Professora Maria Evani Gomes Teles, pela Campanha de Prevenção ao Câncer de Colo de Útero, promovida pelo Vidação. A equipe fez o levantamento da caderneta de vacinação dos alunos, realizando a atualização com a aplicação das vacinas faltosas, com ênfase na vacina contra o HPV (papilomavírus humano). A vacinação contra o HPV pode reduzir significativamente o risco de câncer de colo de útero.

Foram vacinadas um total de 75 pessoas, que receberam doses da vacina meningocócica C (15), Meningocócica ACWY (35), antitetânica (12) e contra HPV (33). Das 33 doses aplicadas contra o HPV, 17 delas foram de primeira dose e os alunos receberão a segunda daqui 6 meses. Receberam a vacina, entre primeira e segunda dose, 33 pessoas, sendo 13 meninas e 20 meninos. Os estudantes foram vacinados mediante autorização dos pais e de acordo com a demanda da caderneta de vacinação.

Além disso, a equipe do Vidação e o curso de Enfermagem da UninCor realizaram uma conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde e a importância da vacinação.

O momento ideal para realizar a vacinação contra o HPV é antes do início da atividade sexual. A vacina é disponibilizada na rede pública para meninas e meninos de 09 a 14 anos de idade e o esquema é realizado em duas doses com intervalo de 6 meses entre elas.

Para mais informações entre em contato com a Sala de Vacina pelo 35 98802 6107.

Fonte: Prefeitura de Três Corações