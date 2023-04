Pouso Alegre: Idosos e crianças de projetos sociais vivem dia de magia em circo

Entre as entidades beneficiadas está a Associação de Valorização e Integração dos Deficientes Ativos (AVIDA).

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A tarde desta quarta-feira (29) foi de pura magia e encanto no Circo Di Itália, próximo ao Terminal Rodoviário de Pouso Alegre. Isso porque, a Prefeitura, em parceria com entidades sociais e a gestão do circo, promoveu um espetáculo gratuito para crianças, adolescentes e idosos assistidos pelos locais que prestam serviços sociassistenciais.

A Primeira-Dama, Adriana Fonseca, fez parte do movimento para que a ação se concretizasse. “Uma pessoa idosa nos disse que é a primeira vez que estava em um circo, e esse é o nosso objetivo: proporcionar um momento de alegria e felicidade. Faço alguns trabalhos voluntários de forma particular e, quando me ligaram, perguntando se eu poderia ajudar, dei imediatamente o meu sim. Poder ver e sentir a emoção e a alegria estampadas no rosto de cada um é algo maravilhoso. Foi realmente uma tarde muito bacana. Que bom, mesmo de forma pequena, fazer parte disso tudo!”

Entre as entidades beneficiadas está a Associação de Valorização e Integração dos Deficientes Ativos (AVIDA). A Diretora-Presidente, Maria Agda Frada de Oliveira, diz que “essa é uma ação importantíssima para proporcionar a eles além da interação e de ser prazeroso, o contato com outras pessoas. É importante dizer que para momentos assim, nós precisamos de ajuda. Neste caso, o circo não cobrou ingressos e os parceiros providenciaram o transporte e lanchinho de todos”.

Ana Luíza Bordigoni, Gerente do Circo Di Itália, destaca que sempre realizam ações sociais. “Nós buscamos fazer a nossa parte de levar a arte e cultura independente de classe social. Nós ficamos muito felizes de levar a alegria para quem não tem condição de vir. Nós estamos fazendo uma linda temporada e estamos nos últimos dias em Pouso Alegre com promoção de meia entrada para todos”.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre