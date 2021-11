Receita Federal realiza leilão eletrônico com lotes na região

Os lotes contemplam bens como: um veículo Citroen C4 Pallas, iPhone, peças para celulares, acessórios automotivos, eletrodomésticos e eletrônicos.

Será realizado, no dia 9 de dezembro de 2022, pela Alfândega da Receita Federal do Brasil, um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas, para jurídicas.

Os lotes 47 a 64 estão disponíveis para visitação no Depósito de Mercadorias Apreendidas em Poços de Caldas. As mercadorias podem ser vistas, após agendamento prévio pelo telefone (35) 3714-2847, até o dia 07 de dezembro, das 09h às 11h30 e de 14h, no endereço Rua Nico Duarte, 799 – Jardim Ginásio em Poços de Caldas.

Os lotes contemplam bens como: um veículo Citroen C4 Pallas, iPhone, peças para celulares, acessórios automotivos, eletrodomésticos e eletrônicos. Poderão apresentar propostas de valor de compra Pessoas Físicas, para o automóvel e celular; e para os demais bens somente Pessoas Jurídicas, regularmente constituídas e inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

O leilão será 100% eletrônico e a participação se dará exclusivamente mediante o uso de certificado digital válido. Os interessados deverão apresentar documento com foto, utilizar máscara, fazer higienização das mãos com álcool gel ou água e sabão, e respeitar as regras de distanciamento social.

Outros lotes estão disponíveis em outras regiões de Minas Gerais. Todos podem ser vistos no edital que está disponível para consulta pela internet no endereço.

Data e hora do início da recepção das propostas: 29/11/2021, às 08 horas.

Data e hora do fim da recepção das propostas: 08/12/2021, às 18 horas.

Data e hora para abertura da Sessão Pública para classificação e ordenação das propostas: 09/12/2021, às 09 horas;

Data e hora para abertura da Sessão Pública para lances: dia 09/12/2021, às 10 horas.

Fonte e foto: Ascom Receita Federal