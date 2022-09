Números de atendimento de crianças com sintomas de síndromes gripais aumentam, em Poços de Caldas

Números da Unidade de Pronto Atendimento – UPA mostram a evolução dos atendimentos durante o mês de agosto.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A Secretaria de Saúde informou que a quantidade de atendimentos de crianças com sintomas de síndromes gripais aumentou nos últimos dias devido à oscilação de temperatura e por conta do tempo seco neste período de inverno.

Os números da Unidade de Pronto Atendimento – UPA mostram a evolução dos atendimentos durante o mês de agosto. Na segunda semana deste mês foram registrados 886 atendimentos. Já na semana seguinte, foram 897. Durante a última semana do mês, foram 1.270. E de primeiro a 07 de setembro foram atendidas o total de 1.416 crianças.

O médico e coordenador médico da UPA, José Carlos Pizarro, explicou o aumento de atendimentos neste período. “O aumento do fluxo de pediatria nas duas últimas semanas foi atípico e totalmente inesperado, mesmo se considerando a época do ano. Usualmente no inverno temos um acréscimo de em torno de 30% nos atendimentos de crianças. A possível explicação para um aumento tão exagerado de doenças, sobretudo respiratórias, em pediatria pode ser, além de um inverno particularmente seco. A tendência, com a chegada da primavera e a continuidade das aulas, é de um diminuição progressiva nas doenças agudas da infância.”

Apesar do aumento significativo de atendimentos, a Secretaria de Saúde remanejou médicos para manter a normalidade e reduzir filas, como explicou o secretário de Saúde, Carlos Mosconi. “A Secretaria de Saúde tem remanejado médicos e os atendimentos estão acontecendo dentro da normalidade. Os casos atendidos são leves e estamos acompanhando as demandas que chegam.”

Atualmente, a UPA conta com três pediatras.

Já o Hospital Margarita Morales possui dois médicos plantonistas para atendimento de síndromes gripais e outros dois para atendimento clínico.

A secretaria destaca ainda que não tem registrado casos de covid-19 entre as crianças.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.