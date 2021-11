Polícia Rodoviária Federal resgata pássaros silvestres em Caxambu

Durante a fiscalização, foram localizadas no banco traseiro, quatro gaiolas transportadoras com espaço muito reduzido, impedindo as aves de se movimentarem. Dentro delas, foram encontrados 16 trinca -ferros, pássaros silvestres típicos da Mata Atlântica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 16 pássaros trinca -ferros sendo transportados em pequenas gaiolas na noite desta segunda-feira (29/11). As aves foram localizadas em fiscalização no km 302 da BR 267, em Caxambu (MG). Condutor já foi detido pela PRF, em setembro deste ano, pelo mesmo delito.

O condutor de 41 anos afirmou que seu destino seria Duque de Caxias/RJ. Após pesquisa dos antecedentes criminais, constatou-se que responde por vários processos pelo mesmo delito, inclusive havia sido detido pela PRF na mesma rodovia no dia 12/09/2021, transportando 111 pássaros da mesma espécie.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de matar, perseguir, caçar, apanhar, vender espécimes da fauna silvestre, art. 29 da Lei 9605. Foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência – TCO.

Os pássaros foram entregues no local da apreensão para Polícia Ambiental Militar de São Lourenço/MG , para identificação técnica e medidas cabíveis. O autor Também foi autuado por não possuir habilitação, sendo o veículo removido para o pátio credenciado do Detran em Caxambu/MG.

Fonte e foto: Ascom Polícia Rodoviária Federal