VEC segura empate, elimina o Araxá e está a dois jogos do acesso na Segundona Mineira

Equipe de Varginha empatou em 0 x 0 no Estádio Fausto Alvim e confirmou classificação à semifinal contra o América-TO. Visando casa cheia, diretoria promove campanha.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Divulgação VEC

Foi sofrido, mas o Varginha Esporte Clube (VEC) está nas semifinais do Campeonato Mineiro. Neste domingo (28), a equipe segurou o Araxá, fora de casa e confirmou a vaga à próxima fase.

Após a vitória por 1 x 0 dentro de casa, o clube de Varginha precisava de um empate, no Estádio Fausto Alvim para se classificar. E foi justamente isso que aconteceu. Apesar da pressão do Ganso e da torcida local, o time do treinador português Tiago Miguel conseguiu suportar o 0 x 0.

Com o empate, o VEC avançou à semifinal da Segundona do Campeonato Mineiro, e está a dois jogos do acesso ao Módulo II em 2022. Na próxima fase, o Varginha enfrentará o América-TO, que eliminou o Vulcão, de Poços de Caldas, após vitória por 1 x 0 em seus domínios. Vale ressaltar que, por ter feito melhor campanha que o Poços de Caldas, o time de Teófilo Ottoni teria vantagem de jogar por derrota e vitória pela mesma diferença de gols. O que de fato aconteceu, já que no primeiro jogo o Vulcão venceu por 1 x 0.

Pela semifinal, o VEC estará na mesma situação do jogo contra o Araxá. O time de Varginha precisará vencer uma partida e não perder a outra. Em caso de dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols, a equipe estará eliminada. Em caso de classificação à final, o VEC estará classificado ao Módulo II.

O primeiro jogo acontece neste domingo (5), às 10h, no Estádio Municipal de Varginha.

Diretoria prepara promoção e espera casa cheia

Para esse jogo, a direção do VEC preparou uma promoção. Segundo a cúpula, visando apoio empresarial, o clube está realizando uma campanha da seguinte forma: a proposta envolve a compra de ingressos por empresas e que serão repassados aos colaboradores da mesma. Ainda conforme a diretoria, a partir de 15 ingressos adquiridos, a empresa já poderá ter seu nome em publicidade junto ao time.

Clube lançou campanha para contar com público e apoio de empresários na próxima partida

Há também outra proposta, que se dará de tal maneira: a empresa que adquirir 150 ingressos terá, além dos benefícios anteriores, a marca estampada no uniforme do clube até o final da competição.

O VEC espera, com isso, conseguir receitas e atrair mais público para o primeiro jogo da semifinal.

Ingressos

Para o jogo contra o América-TO, o VEC disponibilizou 2.000 ingressos. Os valores são: área coberta inteira (30,00) e meia (15,00); área descoberta inteira (20,00) e meia (10,00).

Outra semifinal

Na outra semifinal, o Uberaba encará o Manchester. O primeiro jogo será em Juiz de Fora, com o Uberaba tendo a vantagem.