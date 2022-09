Prefeitura instala novos parquinhos infantis pela cidade, em Pouso Alegre

Esses ambientes proporcionam maior qualidade de vida e momentos de lazer para a população.

Foto: Divulgação Prefeitura de Pouso Alegre.

A Prefeitura, por meio da Superintendência de Esportes, está instalando novos playgrounds infantis pela cidade para oferecer espaços familiares que as crianças possam brincar com mais segurança e conforto.

“Esses ambientes proporcionam maior qualidade de vida e momentos de lazer para a população. Os brinquedos estimulam as habilidades motoras e sociais. Além disso, os pais têm momentos de conexão com os filhos e um espaço familiar para que possam se divertir com segurança”, pontua o Superintendente de Esportes, Rooney Ferreira e Souza.

Ao todo, 12 parquinhos estão sendo instalados nos seguintes locais:

Bairro do Chaves: Próximo a casa de oração

Bairro do Cervo: Ao lado da escola rural

Bairro Santa Rita: No parque ao lado do Fórum

Bairro Floresta: No Horto Florestal

Bairro Colina de Santa Bárbara: Na Avenida Maria de Paiva Garcia, 85

Bairro Buritis: Na Praça José Amâncio

Bairro JK: Na rua Mal. Ludovico, 45

Bairro Recanto dos Fernandes: Na rua Rosa Fernandes Barreio, 206

Bairro Fátima: Na rua Anônio Lemes Silva, 828

Bairro Cruzeiro: Na Praça do Cruzeiro

Bairro Foch II: Na praça da Avenida Des. Drausio Vihena Alcantara, 84

Bairro Jardim Canadá: Próximo ao CAPS

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.