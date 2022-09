Prefeitura planta mudas e faz blitz educativa, em Poços de Caldas

Cem mudas de espécies nativas e frutíferas foram doadas pelo Instituto Federal e pelo Jardim Botânico na Praça Miguel Arcanjo do Jardim Kennedy 2.

Foto: CSul.

Nesta semana estão acontecendo ações para comemorar o Dia da Árvore e a Semana Nacional do Trânsito. Há plantio de árvores e distribuição de mudas em vários pontos da cidade.

Hoje (19), cem mudas de espécies nativas e frutíferas foram doadas pelo Instituto Federal e pelo Jardim Botânico na Praça Miguel Arcanjo do Jardim Kennedy 2. O local passa por revitalização e será inaugurado em breve pela Secretaria de Serviços Públicos. A ação faz parte do Congresso Internacional do Meio Ambiente de Poços de Caldas que acontece de 20 a 22 deste mês.

Na Fepasa, houve uma blitz educativa com distribuição de mudas para motoristas e orientações de trânsito, comemorando a Semana Nacional do Trânsito.

Ao todo, 1600 mudas de espécies frutíferas como goiabeira, pitangueira, uvalha, cereja-do-mato e acaí estarão disponíveis para a população. Ainda estão previstas palestras para estudantes, visitas ao Horto Municipal Armando Mendes e outra blitz educativa.

O diretor do Departamento de Meio Ambiente, Joelmar Lucas de Andrade, avalia que essas ações são importantes para continuar conscientizando a população. “A importância é de um chamamento maior da nossa sociedade para discutir as questões ambientais, participando também da preservação do meio ambiente através do simples plantio de uma árvore, defendendo o seu papel fundamental na preservação da vida e na construção de um presente e um futuro melhor”, diz.

Programação

Terça – dia 20

Zona Sul – 9h30 às 11h00 e das 15h às 17h

Blitz ambiental educativa e distribuição de mudas. Abordagem de motoristas e conscientização de trânsito. – Av Alcoa

Quarta – Dia 21

Horto Municipal – 8h às 11h

Visita e palestra para alunos da Escola Municipal José Mamud Assan

Quinta – Dia 22

Horto Municipal – 8h às 17h

Estande com apresentação de trabalhos executados pelo Horto

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.