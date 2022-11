Prefeitura abre inscrição para artesãos no Natal Poços de Luz

Serão disponibilizados seis quiosques, sendo um deles direcionado para a Secretaria Municipal de Promoção Social, para exposição de trabalhos desenvolvidos em seus programas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

A Secretaria de Turismo abriu inscrições para artesãos interessados na exposição e comercialização de produtos artesanais no período do Natal, de 8 de dezembro a 8 de janeiro de 2023, nos quiosques de madeira, afixados na lateral do Palace Hotel, entre a praça Pedro Sanches e a Av Francisco Salles. A publicação no Diário Oficial pode ser acessada aqui

Qualquer artesão pode se inscrever, não sendo necessário já ser cadastrado em qualquer feira de artesanato do município. Para inscrição, os interessados devem se dirigir à Secretaria de Turismo, situada na Praça Paul Harris s/n(antiga Estação Ferroviária – Mogiana), de 24 de novembro a 01 de dezembro de 2022, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, exceto feriados e pontos facultativos.

No ato da inscrição, deverá ser levada uma amostra dos trabalhos realizados pelo artesão, além de toda documentação necessária e a ficha de inscrição. Serão aceitos trabalhos nas categorias Tecelagem; Arte em retalho; Bordado à mão; Pintura em tecido; Confecção de caixas; Decoupagem; Bonecos; e outros, relacionados ao tema de Natal. Uma comissão especial será nomeada para a seleção dos expositores.

Serão disponibilizados seis quiosques, sendo um deles direcionado para a Secretaria Municipal de Promoção Social, para exposição de trabalhos desenvolvidos em seus programas. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo, pelo telefone 3697-2300.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.