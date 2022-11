Elói Mendes mais uma vez é destaque na educação

Alunos mostraram muito entusiasmo com a atividade, que certamente contribuiu para o crescimento como cidadão.

O município foi o primeiro do Brasil a implantar o programa “Direito na Escola” no ensino fundamental II das escolas municipais. Através da Lei 1.737/20, de autoria do prefeito Paulo Roberto Belato, os alunos do 6º ao 9º anos das escolas municipais tiveram ao longo deste ano de 2022 aulas de Direito, que englobaram noções de Direito Constitucional, Direito Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito do Consumidor, Direito do Trabalho e Direito Ambiental.

O ensino de noções de Direito nas escolas do município tem como objetivo promover a justiça, a cidadania, a prevenção de violência, o conhecimento dos deveres e direitos, os cuidados com os animais e com o meio ambiente.

E para implementar ainda mais o ensino, no mês de novembro a professora Daniela Scotini Freitas Pereira, advogada e professora da disciplina de Direito em Elói Mendes, juntamente com os alunos do 9º ano da Escola Municipal Maria do Carmo Mendes, realizaram o Projeto Júri Simulado, onde foi ensinado o procedimento do júri e com isso, auxiliando os alunos no aprimoramento da fala em público, da defesa dos argumentos e do respeito pela justiça.

Os alunos mostraram muito entusiasmo com a atividade, que certamente contribuiu para o crescimento como cidadão.

