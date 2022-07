Poços de Caldas recebe nova fábrica de latas de alumínio para bebidas com investimentos de R$ 710 milhões

Evento contou com a presença de autoridades e empresários da região.

Em solenidade realizada no Serras Altas Golf Estate, a prefeitura de Poços de Caldas anunciou nesta quarta-feira (27), a vinda da empresa CANPACK Brasil. Com um investimento total de aproximadamente R$10 milhões de reais, com 140 empregos diretos e mais de 500 indiretos.

“Estamos dedicados à indústria brasileira de embalagens e fortalecemos nossa presença nesse mercado dinâmico desde a aquisição da Cia Metalic, em dezembro de 2016”, afirma André Balbi, Diretor de Operações do Grupo. “Este novo investimento, com nossos outros investimentos recentes no Brasil, nos dará uma melhor posição para atender às crescentes necessidades de nossos clientes por latas de bebidas, não apenas no Brasil, mas no mercado regional da América do Sul e Poços de Caldas nos atraiu pelo profissionalismo que fomos tratados, não só pelos benefícios oferecidos pela cidade.”

O evento contou com a presença de autoridades e empresários da região. A Invest Minas do Estado de Minas Gerais esteve presente representada pelo Diretor Presidente, João Paulo Braga que ressalta que o trabalho é contínuo, com uma equipe que proporciona os melhores investimentos. Salientando que politica boa é que gera emprego, com esse objetivo o Estado vem só recebendo benefícios e desenvolvimento.

Já o diretor de Atração de Investimento do Estado de Minas, Adriano Carvalho ressalta que a embalagem é um dos cinco setores com mais investimentos no Estado, de 2019 até hoje. “Isso porque também atraímos diversas empresas de bebidas para Minas Gerais. Esse tipo de investimento movimenta toda a cadeia produtiva e contribui para a geração de empregos no Estado e Poços de Caldas está no radar com mais benefícios futuros.”

O início da construção da unidade de Poços de Caldas está previsto para o último trimestre de 2022, e a operação da planta está prevista para começar no primeiro trimestre de 2024. A capacidade total inicial instalada da nova planta será de aproximadamente 1,3 bilhão de latas por ano, e sua produção estará voltada para atender a demanda dos clientes brasileiros em apresentação da empresa, ressaltou Paulo Dias, Diretor Geral da CANPACK Brasil.

Com grandes grupos multinacionais, o Distrito Industrial de Poços encontra-se em plena expansão. Atualmente existem 33 novas empresas, com 5 bilhões de investimentos, 6 mil novos empregos diretos e 18 mil indiretos. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Thiago Mariano comemora que é o maior momento de atração de empresas para Poços de Caldas, em conversa com o prefeito destaca que isso nunca aconteceu. ”Poços segue avançando e toda a equipe da SEDET tem trabalhado muito para isso.”

“Estamos muito felizes e honrados em receber a CANPACK em nossa cidade, uma das maiores empresas do mundo em seu segmento. Uma combinação perfeita de uma empresa global, comprometida com altos valores éticos e de sustentabilidade e uma cidade que oferece infraestrutura e qualidade de vida. Poços de Caldas completa 150 anos em novembro, e a chegada do CANPACK é um grande presente para nossa população. Bem-vinda, CANPACK!”, afirma o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo.

Sobre a CANPACK

A CANPACK, parte da Giorgi Global Holdings Inc., é uma fabricante global de latas de alumínio para bebidas e soluções de embalagem para a indústria alimentícia, bem como garrafas de vidro e tampas de metal. Com sede em Cracóvia (Polônia), a empresa emprega cerca de 8.500 pessoas em todo o mundo e tem operações em 17 países.

Fonte e foto: Prefeitura de Poços de Caldas